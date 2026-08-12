В России повысился спрос на детали системы зажигания

Аналитики «ЛН Дистрибьюция»: спрос на свечи зажигания вырос в 1,4 раза

Российские водители все чаще ищут детали системы зажигания через интернет-магазины и маркетплейсы. Похоже, тревога за состояние силовых агрегатов после послаблений для нефтепереработчиков понемногу превращается в реальные действия – профилактические закупки расходников резко пошли вверх.

Аналитики ООО «ЛН Дистрибьюция» (компания владеет брендами LYNXauto, NGN и Ichiro) зафиксировали заметный скачок поисковых запросов свечей зажигания на онлайн-площадках. Летом 2026 года динамика оказалась нетипично высокой, показали результаты внутреннего исследования. Майские 722,6 тысячи запросов сменились июньскими 812,3 тысячами, а к июлю показатель добрался до отметки в 845,2 тысячи.

Год назад картина выглядела совершенно иначе. Стабильность без каких-либо рывков: 613 тысяч запросов в мае 2025-го, чуть меньше в июне (608,8 тыс.) и примерно то же самое в июле – 610,5 тысячи. Спокойный, почти плоский график.

По сути, нынешний всплеск – не случайность и не календарный фактор. Коммерческий директор ООО «ЛН Дистрибьюция» Александр Маршалков назвал происходящее осознанной реакцией рынка.

«Сравнение с прошлым годом наглядно демонстрирует, что рост спроса в июле 2026 года – это не сезонное колебание, а осознанная реакция рынка. Автовладельцы массово пошли на маркетплейсы за расходниками, чтобы заранее избежать проблем с мотором», – прокомментировал он.

Техническая сторона вопроса

Есть прямая связь между постановлением правительства от 5 августа и потребительской паникой. Документ снова легализовал продажу и импорт бензина «Евро-2» и «Евро-3» аж до 1 июля 2027 года. Вдобавок отменили ранее действовавшее разрешение на выпуск топлива К5 с повышенным содержанием серы до конца 2026-го. Теперь на АЗС обязаны информировать водителей об экологическом классе топлива, давая право выбирать.

Последствия от использования высокосернистого горючего для «железа» весьма печальны. Как объясняет технический директор LYNXauto Андрей Бабушкин, сера провоцирует опасные отложения. Тяжелые фракции оседают на электродах свечей, создавая лишнее сопротивление и мешая нормальному искрообразованию. Металлосодержащие присадки, которыми часто поднимают октановое число, только усугубляют ситуацию – нагар появляется быстрее.

«Кроме того, специальные присадки, используемые для разгона октанового числа, часто изготавливаются на основе металлов, которые также провоцируют нагар. Все это в совокупности приводит к критическому снижению ресурса свечей зажигания», – уточнил Бабушкин.

О том, что каждая вторая запчасть в России теперь из Китая, «За рулем» уже рассказывал.

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