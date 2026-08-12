Солидный запас хода и мощный мотор — представлен новый комфортный кроссовер

Представлен гибридный кроссовер Aistaland GX7 с запасом хода 1400 км

Китайский кроссовер Aistaland GX7 явно готовился удивлять не только динамикой или дизайном, но и совершенно иным уровнем бытового комфорта. Взять хотя бы задний ряд сидений, который способен раскладываться в полноценное ровное спальное место. Вся эта трансформация происходит автоматически и очень быстро – спустя какие-то двадцать секунд вы получаете ровную поверхность, пригодную для сна. Причем система настолько умна, что сама оценивает, где именно в салоне находятся люди и оставленные сумки. Благодаря этому никто не должен выходить из машины или экстренно перекладывать вещи: электроника просто аккуратно произведет раскладку с учетом занятого пространства.

Что касается технического зрения, тут арсенал серьезный. На борту установлено четыре лидара, включая один продвинутый 896-линейный сканер. Работая в паре с группой миллиметровых радаров, они без труда цепляют на дистанции до ста двадцати метров всякую мелочевку вроде дорожных столбиков или низко нависающих веток. А эффективность устройств, между прочим, не падает ни в густом тумане, ни под дождем, ни в снегопад.

Кроссовер построен по гибридной схеме EREV, где двигатель внутреннего сгорания играет роль генератора, а главную работу выполняют сразу три электромотора. Их точные параметры пока держат в секрете, но кое-что уже известно: в сумме агрегаты выдают солидные 748 лошадиных сил. На чистом электричестве машина способна проехать около 385 километров. Если же говорить об общем запасе хода без дозаправок и зарядок, то он переваливает за 1400 километров – вполне себе аргумент для дальних путешествий.

Габариты у модели внушительные. При длине в 5099 миллиметров, ширине 2006 миллиметров и высоте 1750 миллиметров колесная база здесь достигает 3070 миллиметров, что напрямую влияет на простор в салоне.

Кстати, о салоне: за благополучием пассажиров следит целый комплекс, включающий камеру и несколько датчиков положения. Эта система особенно пригодится семьям с детьми. Стоит ребенку задремать, как автоматика моментально приглушает свет и музыку, заодно подстраивая климат-контроль на более комфортную для сна температуру.

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