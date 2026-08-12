Полный привод и огромный салон — в РФ начали продавать надежную семейную Toyota

Toyota Sienta с полным приводом продается в России с ценой от 1,8 млн рублей

Семиместных машин из Японии, ввозимых по параллельному импорту, стало больше. Теперь среди них есть и японский компактвэн Toyota Sienta. У себя на родине такой автомобиль оценили в 2 544 300 иен – это примерно 1,3 млн рублей в пересчете по текущему курсу. У российских продавцов с учетом доставки и всех обязательных платежей минимальный ценник вырастает до 1,8 млн рублей.

Toyota Sienta

Официальных продаж у «Тойоты» тут нет, так что прямых соперников у Sienta найти не получится. Минивэны вообще традиционно стоят ощутимо дороже. Например, новый BAW MPV с семью местами предлагают за 2 469 000 рублей. А более статусный GAC M8 в старых комплектациях и вовсе тянет минимум на 5 999 999 рублей – разница в три с лишним раза.

Ценник в городе Владивостоке, за который «Сьенту» готовы привезти под заказ, стартует с отметки 1 800 000 рублей. Конкретная комплектация в объявлении не расшифрована, но по фото многое становится понятно. Внутри у машины можно заметить кожаный мульти-руль и адаптивный круиз-контроль.

Плюс ко всему тут установлены климат-контроль, сенсорный экран мультимедиа, электронный стояночный тормоз, датчики света и дождя. Оснащение дополнено бесключевым доступом, сдвижными боковыми дверями с электроприводом, подогревом передних сидений и портами USB Type-C.

Под капотом у этого экземпляра спрятан 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор, развивающий 120 л.с. Работает двигатель в связке с бесступенчатым вариатором, который носит название Direct Shift-CVT.

Интерьер Toyota Sienta

Чуть дороже обойдется гибридная версия. Примерно за 1 830 000 рублей все в той же столице Приморья желающим доставят компактвэн с суммарной отдачей силовой установки в 116 «лошадей». Схема тут такая: 1,5-литровый бензиновый мотор на 91 л.с. работает в паре с электродвигателем и фирменной трансмиссией e-CVT.

Интересная деталь: у гибридных Toyota Sienta ведущие колеса могут быть как спереди, так и на обеих осях. Основная масса предложений на рынке – переднеприводные машины, но среди лотов удалось отыскать минимум два полноприводных варианта. Цены на них, разумеется, повыше – за доставку такой версии просят около 2 370 000 и 2 450 000 рублей соответственно.

Еще одна новинка для российского рынка — кроссовер Changan, о котором «За рулем» уже рассказывал.

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