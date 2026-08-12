Водителям напомнили об опасностях езды на старой резине

Эксперт Пархомчук назвал три сценария ДТП из-за стертого протектора шин

Мало кто из водителей всерьез задумывается о том, что стертый протектор может стать главной причиной аварии – даже на полностью исправном автомобиле. Между тем, руководитель группы технической поддержки шинной компании Ikon Tyres Александр Пархомчук подчеркнул: после ДТП редко кто анализирует сцепление с дорогой, а зря.

Как изношенный протектор влияет на устойчивость автомобиля

Пархомчук привел наглядное сравнение: даже старая машина с разбитой подвеской, но обутая в новые покрышки, будет куда стабильнее на дороге, чем свежий автомобиль с идеальной ходовой и стертыми до предела шинами.

«Прежде всего, значительно увеличивается тормозной путь, а на мокрой дороге – еще сильнее. Также теряется устойчивость на траектории в поворотах и при выполнении маневров. Кроме того, кратно вырастает риск аквапланирования», – объяснил эксперт.

Специалист напомнил, что по действующим правилам остаточная глубина протектора не должна опускаться ниже 1,6 мм. Это не формальность, а прямое требование безопасности: шины с меньшей глубиной использовать запрещено.

Контроль глубины протектора и выявление дефектов шин

Проверить, насколько изношена резина, можно двумя путями. Крупные производители нередко интегрируют в шины специальный индикатор износа, по которому состояние оценивается без инструментов. Если его нет, Пархомчук советует взять глубиномер и замерить остаточную высоту в нескольких точках: по центру и в плечевых зонах.

Но даже когда глубина в норме, беглый осмотр не помешает. Стоит поискать вздутия («грыжи»), следы проколов, торчащий корд и неравномерный износ. Последний, к слову, часто говорит о неверном давлении в колесах или сбитых углах установки. Любой из этих симптомов – повод незамедлительно сменить покрышку.

О возможном введении повышенных пошлин на китайскую резину «За рулем» уже писал.

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