Как сейчас покупают мотоциклы в России

Агентство «Автостат» назвало самые популярные модели мотоциклов в России

Российский рынок мотоциклов в середине лета показал заметное оживление. По данным июля 2026 года, покупатели забрали из салонов 8612 новых машин – это на 10,7% превышает цифры за тот же месяц годом ранее. Информацию обнародовали эксперты агентства « Автостат», опираясь на статистику АО «ППК».

Динамика, в общем-то, вполне предсказуемая. Провальным для сегмента выдался разве что январь – а затем начался плавный, но устойчивый подъем. И вот уже шесть месяцев подряд кривая продаж уходит в плюс.

Почти половина всего объема проданной техники – это машины всего лишь пяти брендов. На их долю пришлось 46% июльских реализаций. В абсолютных лидерах снова Regulmoto: дилеры оформили 1387 мотоциклов этой марки.

Дальше расклад сил выглядит заметно скромнее. Ближайший преследователь, Voge, остановился на отметке в 834 единицы. Чуть меньше покупатели взяли мотоциклов Motoland – 784 штуки. Замыкают пятерку флагманов Racer (708 шт.) и Rockot: его результат составил 262 экземпляра.

Если посмотреть на модельный рейтинг, то пальму первенства удерживает Motoland XF300. Эту модель в июле приобрели 701 раз. Кстати, в борьбе за внимание клиентов он оставил позади Voge CU с показателем 392 проданных единицы.

Между прочим, на третьей строчке тут обосновался Racer RC 300 – 339 штук. А следом идут еще один представитель Voge, модель DS (196 шт.), и Regulmoto GTO с результатом 181 экземпляр. Забавно, но спрос ощутимо концентрируется вокруг нескольких хитовых позиций.

Теперь что касается более длинной дистанции. За январь – июль 2026 года россияне купили 41 309 новых мотоциклов. Прирост по отношению к тому же периоду 2025-го составил 13,8%. Снижение зафиксировали лишь в самом начале года, а после зимы рынок уже не отступал.

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