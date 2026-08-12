Абонементы на парковку по месту работы предложили ввести в России

В ГД предложили ввести абонементы на парковку по месту работы во всех регионах

Группа парламентариев из фракции «Новые люди» считает, что для машин, припаркованных у офиса, пора запускать отдельные парковочные абонементы. Антон Ткачев, Александр Демин и вице-спикер Владислав Даванков направили главе Минтранса Андрею Никитину официальное обращение. Документ предлагает распространить такую практику на платные стоянки общего пользования во всех регионах страны – там, где земля принадлежит государству или муниципалитету.

Речь идет о годовых разрешениях на размещение автомобиля в непосредственной близости от места работы. Купить такой абонемент можно будет только при условии официального трудоустройства, подтвердив адрес компании или предприятия.

Как это будет работать

Устанавливать границы зоны и период активности абонемента станут местные чиновники. В документе специально оговаривается, что регионы вправе сузить время действия стоянки до рабочих дней или даже конкретных часов. Что касается цены – она будет плавающей и напрямую зависит от загрузки конкретной территории.

К одному разрешению привязывается лишь одно транспортное средство. При увольнении или смене места работы его действие автоматически прекращается, либо же владельцу придется проходить процедуру переоформления заново. В общем-то, логика простая.

Смысл всего этого, по мнению авторов инициативы, в том, чтобы уйти от бесконечного почасового тарифа в пользу предсказуемого долгосрочного платежа. Человек, который изо дня в день паркует машину в одном и том же месте, получает понятную финансовую схему. А у региональных властей при этом остается полный контроль над количеством абонементов, их ценой и географией применения с учетом реальной дорожной обстановки.

О другой инициативе, которая может сэкономить деньги водителям, «За рулем» уже рассказывал.

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