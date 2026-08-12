Китайские автомобили в России теряют покупателей

«Газпромбанк автолизинг»: продажи новых китайских авто в РФ в июле упали на 27%

За июль 2026-го россияне купили всего 48 тысяч новых китайских автомобилей – это на 27% меньше, чем за тот же месяц годом ранее. Обвал зафиксировали аналитики «Газпромбанк автолизинга», и ознакомиться с их подсчетами удалось ТАСС.

Примечательно, что относительно июня падение не состоялось. Напротив, июльские показатели подросли на 6% – почти на три тысячи машин. А вот доля китайских брендов на российском рынке сжалась до 40%, потеряв сразу 15 процентных пунктов по сравнению с июлем 2025-го.

Кто в лидерах

Первую строчку с большим отрывом удерживает Haval – 15,6 тысячи проданных авто. Следом расположились Geely (8,3 тыс.) и Changan (5,7 тыс.). Замыкают пятерку сильнейших Jetour (4,4 тыс.) и GAC с результатом 1,9 тыс. машин. В десятку, кстати, пробились и Omoda (1,7 тыс.), Jaecoo (1,5 тыс.), Tank (1,4 тыс.), Exeed (1,3 тыс.), а также Voyah – им удалось продать 978 автомобилей.

На этом фоне отечественный бренд Tenet готовит сюрприз: кроссовер T8 обзаведется новой модификацией. Раньше машина шла исключительно в семиместном трехрядном кузове, теперь же покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Собирать его планируют по полному циклу на калужском заводе «АГР».

Другой заметный всплеск случился у Mazda – японская марка поставила рекорд по продажам собственных автомобилей в России.

Ранее «За рулем» рассказывал, что спрос на китайские машины вырос на 28%.

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