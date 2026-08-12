«Газпромнефть-СМ» модернизировала линейку синтетических моторных масел

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» обновила линейку синтетических моторных масел G-Energy Synthetic Far East в соответствии с международными стандартами нового поколения.

Модернизированная продукция подходит как для бензиновых двигателей, так и для гибридных автомобилей, включая самые современные модели российских, американских, китайских, японских и корейских производителей.

Обновленные рецептуры учитывают повышенные требования к защите двигателей и позволяют обеспечить стабильную работу масла при высоких нагрузках и современных режимах эксплуатации.

При создании рецептур специалисты «Газпромнефть-СМ» использовали цифровую платформу «Алхимик» — собственную разработку «Газпром нефти» на базе искусственного интеллекта.

Система из нескольких тысяч вариантов выбирает лучшие сочетания базовых масел и пакетов присадок. По этим рекомендациям специалисты тестируют составы смазочных материалов, после чего запускается промышленное производство новых масел. Интеграция технологий искусственного интеллекта позволила сократить срок разработки новых продуктов с полугода до нескольких недель.

Компания на постоянной основе адаптирует рецептуры вслед за развитием автомобильной отрасли и изменением требований к силовым установкам. Указанная линейка включает синтетические моторные масла наиболее востребованных классов вязкости: 0W-16, 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30, 10W-30. Масла предназначены для бензиновых двигателей с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива, а также гибридных автомобилей.

Напомним, ранее сообщалось, что «Газпромнефть-СМ» разработала собственную методику оценки масел для АКП.