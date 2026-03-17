«Газпромнефть-СМ» разработала собственную методику оценки масел для АКПП

«Газпромнефть – смазочные материалы» совместно с Институтом проблем механики РАН создала новую методику тестирования масел для автоматических коробок передач.

Главный плюс для автомобилистов — отечественные трансмиссионные жидкости теперь смогут разрабатывать значительно быстрее.

Раньше проверять свойства опытных образцов можно было только за рубежом. Теперь все исследования проводятся в России и занимают всего 30 минут. Новая технология соответствует мировым стандартам качества.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Высокий уровень экспертизы и передовое оснащение позволяют «Газпромнефть-СМ» разрабатывать уникальные продукты практически под любой запрос рынка. Мы постоянно совершенствуем собственную научно-техническую базу для обеспечения максимальной независимости в производстве высокотехнологичных смазочных материалов».

Испытания проходят в Научно-исследовательском центре «Газпромнефть-СМ». Специальное оборудование имитирует реальные условия работы АКП — трение и вибрационные нагрузки. Ученые из Института проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН помогают точно оценить, насколько хорошо масло защищает детали коробки от износа.

Сергей Якуш, директор Института проблем механики имени А.Ю. Ишлинского РАН:

«Отрадно, что опыт и знания сотрудников института помогают нашей промышленности в создании высококачественной отечественной продукции. Разработка новой методики исследования совместно с «Газпромнефть-СМ» — хороший пример тесного сотрудничества прикладной и академической науки, и мы уже видим его плоды».

В лабораторном центре ежегодно проводят более двух тысяч различных тестов. Теперь к ним добавилась и новая экспресс-методика, которая должна ускорить появление на рынке современных отечественных масел для коробок-«автоматов».