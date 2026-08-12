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Двигатель нового кроссовера Changan не уступит лучшим моторам Mercedes

Changan раскрыл характеристики обновленного кроссовера CS55 Plus

Обновленный Changan CS55 Plus впервые засветился на недавнем Пекинском автосалоне. Тогда китайцы показали только внешность и почти ничего не рассказали о технике. Теперь производитель раскрыл куда более интересные детали – параметры гибридной установки.

Под капотом у кроссовера трудится 1,5-литровый турбомотор мощностью 148 л.с. Его тепловой КПД – 44,28%. Добиться такого показателя удалось благодаря рециркуляции отработавших газов (около 30% возвращается во впуск) и прямому впрыску под давлением 500 бар.

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В состав гибридной системы также вошел 241-сильный электродвигатель. Его номинальный электрический КПД – 98,1%. Это значит, что свыше 98% потребляемой электроэнергии превращается в механическую работу. Кстати, на днях Bosch начал поставки моторов для Mercedes-Benz с номинальным КПД 98,2% – так что результат Changan почти на уровне лидеров.

По предварительным данным, гибридный CS55 Plus расходует в городском цикле около трех литров бензина на 100 км. Правда, официального подтверждения пока нет: китайский регулятор еще не опубликовал сертификационные документы.

Габариты новинки: длина – 4550 мм, ширина – 1868 мм, высота – 1675 мм, колесная база – 2656 мм. На домашний рынок модель выйдет 18 августа.

Ранее «За рулем» рассказывал о том, как правильно выбирать качественный бензин.

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Источник:  Авто Mail
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