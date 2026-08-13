Большую часть российских автомобилистов бесят медленные водители

Опрос: 71% российских автомобилистов раздражают медленные водители

Большинство автолюбителей России (71%) говорят, что их бесят медленные водители на дорогах. Меньшая часть (17%) опрошенных указали, что не испытывают к ним раздражения. Таковы результаты опроса почти 15 тысяч посетителей автомобильного сайта «Дром», которые оказались в распоряжении «Российской газеты». 13% автолюбителей выбрали ответ «я сам медленный» за рулем.

На Дальнем Востоке и в Сибири медленных водителей недолюбливают по 72% автолюбителей. На Урале 69% опрошенных не по душе ехать рядом с теми, кто тормозит движение. Также не любят медленных водителей по 67% автолюбителей южных и северо-западных регионов. На Кавказе 65% респондентов сказали, что их раздражают неторопливые водители. В Приволжье и в Центре страны меньше всего (64%) автолюбителей испытывают раздражение от действий медлительных водителей.

Среди регионов стиль езды неспешных водителей чаще возмущает автолюбителей Бурятии (75%), Якутии и Хакасии – по 74%. Не видят проблем с тихой ездой в основном в Челябинской (23%), Ростовской (21%) и Самарской (20%) областях.

В комментариях автолюбители отмечали, в каких дорожных ситуациях медлительность водителей больше всего раздражает, например, при перестроении.

«Когда они занимают крайний левый ряд и ползут с той же скоростью, что и автомобиль справа, либо лезут в левый ряд при свободном правом», – отмечает россиянин.

Автолюбители разделяют медленных водителей на два типа: «новички, которые боятся ехать быстро, и водители со стажем, так ничему и не научившиеся». Вторые раздражают больше. Их называют «главной помехой на дороге».

«Они не понимают и при этом что-то строят из себя. Это они обычно ползут перед зеленым светофором вместо того, чтобы прибавить, собирают всех за собой и потом всегда проскакивают перекресток на желтый», – уточняет посетитель сайта.

Всероссийский опрос проводился с 25 мая по 3 июня 2026 года среди пользователей «Дрома».

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