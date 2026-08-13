Сколько на самом деле можно проехать на «лампочке»

Эксперт Чмелев назвал риски частой езды «на лампочке»

Запас хода после загоревшейся лампочки – цифра очень условная. Разные машины в одинаковой ситуации преподносят сюрпризы. Скажем, компактный ситикар с расходом 7 литров на сотню и баком на 45 литров попросит топлива, когда внутри останется примерно шесть литров. Хватит километров на восемьдесят. Тяжелый кроссовер, который тащится в пробке с включенным кондиционером и набитым салоном, может сжигать 15-18 литров на 100 км. Те же шесть литров испарятся уже через 30-40 километров. Некоторые производители вообще перестраховываются: Renault, например, в руководствах упоминает запас около полусотни километров.

Вообще, бортовой компьютер строит прогноз, опираясь на недавнюю манеру езды. Только что катили по свободной трассе – система нарисует 80-100 км. Затем город, подъемы или жара с включенным климатом – и цифры на глазах тают.

Влияет на расчет и окружение: время года, температура за окном, давление в покрышках, нагруженность автомобиля. Зимой ориентироваться на остаток особенно ненадежно. Мотор дольше греется, аппетит растет, а в сильные морозы велик шанс надолго застрять в пробке. Так что показания дисплея – лишь подсказка, не гарантия. Ноль на экране не всегда равен пустому баку. Скорее система говорит: дальше прогнозировать не берусь. Проверять, сколько машина реально протянет после нуля, – затея сомнительная.

Разово доехать до колонки с горящим индикатором – нормальный сценарий, для этого резерв и сделан. Неприятности начинаются, когда минимальный уровень топлива становится привычкой. На большинстве современных машин бензонасос стоит прямо в баке и охлаждается протекающим через него горючим. Когда топлива в обрез, отвод тепла ухудшается. Особенно это чувствуется в жару, при долгой работе на холостых или энергичной езде. От одного такого эпизода насос не умрет, но регулярные перегревы медленно съедают его ресурс.

Частая езда «на лампочке» таит и другую проблему. В поворотах, на уклонах и при резких торможениях остаток топлива плещется по баку. Даже исправные перегородки не всегда спасают: насос может на мгновение хапнуть воздуха. Мотор в такие секунды теряет тягу, троит или глохнет. Попасть в такую ситуацию на обгоне, скоростной магистрали или зимней пустой дороге – удовольствие ниже среднего.

Популярная байка про то, что весь осадок со дна при низком уровне топлива непременно засасывается в мотор, не вполне точна. Заборник и так расположен внизу, а чистотой занимаются топливный модуль и фильтр. Правда, в старом или поврежденном баке вода, ржавчина и прочая грязь действительно могут добавить проблем, если постоянно кататься на минимуме.

Когда загорелась лампа, стоит прикинуть маршрут и заправиться при первой удобной возможности. Не нужно сворачивать на первую подозрительную заправку, но и растягивать еще на десятки километров – не лучшая идея. В повседневной жизни разумно держать уровень топлива не ниже четверти бака. Особенно это касается зимы, дальних поездок и дизельных моторов.

Подобный запас оставляет свободу выбора АЗС, уменьшает нагрузку на топливную систему и убирает риски неожиданных поломок – так считает специалист.

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