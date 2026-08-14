В России найден в продаже отличный американский кроссовер с ценой «китайца»
Новый Chevrolet Trailblazer снова становится заметным предложением на российском рынке параллельного импорта. Цены на кроссовер из наличия стартуют с 3 млн рублей – именно столько просит одна из омских компаний.
За эту сумму отдают белый SUV в версии Premier. В салоне – черная кожа, цифровая приборная панель, мультируль и подогрев сидений первого и второго рядов. Плюс бесключевой доступ и мультимедийка с 10-дюймовым сенсорным экраном, которая умеет работать с Apple CarPlay и Android Auto.
Тем, кто хочет потратить меньше, стоит посмотреть в сторону столицы Приморья: местные продавцы готовы привезти аналогичные машины под заказ по цене от 2,3 млн до 2,9 млн рублей.
В движение все представленные экземпляры приводит 1,3-литровый турбомотор мощностью 157 л.с. Такой двигатель подпадает под льготный утилизационный сбор. Работает он в связке с классическим 9-ступенчатым автоматом, привод у машины – исключительно полный.
О ценах и старте продаж полноприводного кроссовера «За рулем» уже рассказывал.
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