Ferrari за копейки: Mazda с внешностью легендарного спорткара уйдет с молотка

На аукцион Mecum выставлена Mazda MX-5 Miata с кузовом в стиле Ferrari 250 GTO

На торгах Mecum в Нэшвилле засветился необычный лот – Mazda MX-5 Miata RF 2017 года, переодетая в карбоновые панели под легендарный Ferrari 250 GTO. Проект собрали в мастерской Modern Custom Classics из Северной Алабамы, руководил процессом Дэррин Вуд.

Вручную из углепластика вылепили передние и задние крылья, дверные карты, боковины и крышку багажника. Вдобавок появились стилизованные диски, тройные прорези воздухозаборников по бокам и сдвоенная задняя оптика, которая сразу отсылает к оригинальному 250 GTO.

По технике ничего радикального не меняли. Под капотом остался штатный атмосферник 2.0 Skyactiv-G, работающий в паре с шестиступенчатой механикой и задним приводом. Выхлоп заменили на Borla. Причем все заводские ассистенты и удобства на месте: подушки, ABS, система стабилизации, климат-контроль, навигация и камера заднего вида. Складная жесткая крыша тоже исправно функционирует.

Организаторы аукциона отдельно подчеркивают: строить точную копию Ferrari за десятки миллионов долларов никто не собирался. На деле это скорее доступный повседневный автомобиль с яркой внешностью, чем попытка выдать его за оригинал.

Об одной из таких доступных японских машин «За рулем» уже рассказывал.

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