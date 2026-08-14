Ремонт авто в России подорожает: эти запчасти вырастут в цене сильнее всего

РСА: с 19 сентября цены на запчасти в справочниках ОСАГО вырастут на 7-8%

С 19 сентября в России начнут действовать обновленные справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа для расчета ремонта по ОСАГО. Рост средних выплат ожидается в пределах 7-8%, сообщил Российский союз автостраховщиков 13 августа.

«По тем маркам, рынок запчастей для которых нестабилен (например, из-за сложностей с доставкой запасных частей), возможно, рост составит и больше за счет того, что теперь средние цены в справочнике будут формироваться на основании цен на более качественные запчасти», – рассказал глава РСА Евгений Уфимцев.

С июля этого года применяется новый порядок формирования таких справочников, утвержденный Центробанком. РСА задействовал его при сборе и обработке первичных рыночных цен для подготовки актуальной версии.

Как формировались новые цены

При определении средней стоимости запчастей брали только оригинальные детали, которые составляют не менее 30% от средней медианной цены по всем оригинальным позициям. Аналоги, оказавшиеся дешевле оригинала на 70% и более, в расчет не включались.

Средняя стоимость расходных материалов считалась по рыночным ценам без каких-либо скидок к розничной стоимости. То есть брали полную цену, без учета возможных акций или дисконтов.

Публичная проверка актуализированной версии справочников продлится до 27 августа. За это время все заинтересованные стороны могут с ней ознакомиться.

Штрафы за езду без полиса ОСАГО

С 1 октября 2026 года планируется запустить механизм автоматической проверки наличия действующего полиса ОСАГО с помощью дорожных камер фотовидеофиксации. Если водитель ежедневно ездит без страховки, сумма начисленных штрафов может превысить стоимость самого полиса.

На деле речь идет о том, что за три-четыре дня ежедневной фиксации нарушения суммарные штрафы могут оказаться больше, чем цена полиса ОСАГО на тот же период. Правда, точные суммы будут зависеть от конкретных обстоятельств и региона.

Между прочим, сейчас проверка полисов проходит в основном через посты ДПС, а автоматическая фотофиксация пока не применяется для выявления отсутствия ОСАГО.

О том, сколько можно потерять за год при езде без ОСАГО, «За рулем» уже рассказывал.

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