Кроссовер мощностью 503 л.с. и запасом хода 1602 км готовится к выходу в России

Николай Иванов: китайский Xpeng G9L может появиться у дилеров РФ в 2027 году

Гибридный кроссовер Xpeng G9L вполне может появиться на российском рынке, об этом «Российской газете» рассказал директор по новым автомобилям компании «Рольф» Николай Иванов.

Ожидается, что модель доберется до отечественного рынка к 2027 году, хотя точные сроки и комплектации пока зависят от сертификации и стратегии бренда. Сейчас дилеры обсуждают партнерство с китайской маркой, а сам автомобиль уже вызвал интерес благодаря продуманному сочетанию цены и технологий.

Xpeng G9L

В Китае предпродажи уже стартовали – стоит он от 259,8 тысячи юаней – это около 3,2 млн рублей. Новинка предлагается в шести версиях, включая полностью электрическую и гибридную.

Последняя оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., который работает в паре с одним электродвигателем на 286 л.с. или двумя с суммарной отдачей 503 л.с.

В полностью электрическом режиме кроссовер проезжает до 435 км, а в гибридном – впечатляющие 1602 км. Максимальная скорость всех модификаций – 200 км/ч.

Дизайн модели выполнен в фирменном стиле Xpeng: плавные линии кузова, двухъярусная оптика и световая полоса во всю ширину, активный воздухозаборник в бампере. Кроссовер выглядит динамичнее флагманской модели. Странно, что ему оставили выдвижные ручки дверей, ведь скоро они попадут под запрет в Китае.

Среди особенностей оснащения – 22-дюймовые диски, электропривод дверей, встроенный холодильник и мощный комплекс ассистентов.

Если переговоры с дистрибьюторами завершатся успешно, российские покупатели со временем смогут оценить все преимущества новинки.

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