Volkswagen придумал, как избежать огромных штрафов ЕС за выбросы

Volkswagen передает Porsche китайской компании

С 2025 года в ЕС действует лимит в 93,6 грамма выбросов CO2 на километр для новых легковых автомобилей. По итогам прошлого года Volkswagen Group в эту планку не вписался: средний показатель группы составил 100 граммов. А впереди еще более жесткая цель – к началу следующего десятилетия производителям придется уложиться в 50 граммов.

Нарушителям грозит серьезное наказание. Как пишет Handelsblatt, за каждый автомобиль, из-за которого превышен норматив, компании должны заплатить 95 евро.

Внутри Volkswagen Group особенно напряженная ситуация сложилась у Porsche. Продажи электромобилей у марки идут слабо, поэтому ради выживания пришлось сделать ставку на бензиновые и гибридные модели. Из-за этого общий средний выброс группы пополз вверх.

Чтобы не платить огромные штрафы, концерн придумал ход: объединить Porsche с китайским стартапом Xpeng в один так называемый «зеленый» пул. Подобная схема уже работает у других автопроизводителей – они засчитывают выбросы совместно с более чистыми партнерами и не трогают свой модельный ряд.

Союз с Xpeng не случаен. Компании вместе разрабатывают платформу CMP, а электрическую архитектуру китайской фирмы Volkswagen уже внедрял в свои электрокары. Плюс ко всему немецкий концерн владеет почти 5% акций Xpeng, что делает партнерство вполне логичным.

Ранее «За рулем» уже предупреждал о том, как мошенники обманывают водителей с топливными картами.

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