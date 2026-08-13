Самые популярные спорткары в России: модели и цены

Топ-8 самых популярных спорткаров на российском рынке

На российском рынке суперкаров за первые семь месяцев 2026-го зафиксировали спад. Дилеры реализовали 169 новых машин, тогда как годом ранее за тот же период покупатели забрали 198 экземпляров. Падение составило 15%, о чем рассказал глава агентства « Автостат» Сергей Целиков.

Что касается редких экземпляров, с января по июль удалось продать 17 Ferrari, шесть Aston Martin, а также по две машины McLaren и Chevrolet Corvette. По сути, поклонники экзотики все еще находят способы пополнять свои гаражи, хотя объемы не впечатляют.

Autonews.ru разбирался, какие модели выбирают российские покупатели и сколько за них просят. Ценник у большинства позиций исчисляется десятками миллионов рублей, а за топовые гибриды приходится выкладывать суммы, сопоставимые со стоимостью хорошей квартирой в столице.

Лидер продаж и ближайшие преследователи

Bentley Continental GT удерживает первое место по спросу. За семь месяцев продали 44 купе и четыре кабриолета. Под капотом у модели 4-литровый мотор, мощность достигает 680 или 782 л.с. в зависимости от версии, коробка – робот. Стартовая цена – 40,7 млн рублей.

Porsche 911 Turbo S разошелся тиражом 37 штук. Автомобиль оснащен 3,6-литровым двигателем на 711 сил и роботизированной трансмиссией. Отдать за него придется минимум 38 млн рублей.

Mercedes-Benz SL-Класс AMG купили 19 раз. Мотор объемом 2,4 литра здесь выдает от 381 до 816 л.с., коробка – классический автомат. Цены стартуют с 18,9 млн рублей.

Lamborghini Revuelto приобрел 12 клиентов. Это гибрид с атмосферным V12 объемом 6,5 литра и суммарной мощностью 1015 л.с. Работает все через робот, а прайс начинается от 67,5 млн рублей.

BMW М4 нашел шесть покупателей. Трехлитровый мотор выдает 480-550 л.с., трансмиссия бывает автоматической или механической. Модель доступна только под заказ, минимальный чек – 16 млн рублей.

Lamborghini Huracan также приобрели шесть человек. Атмосферник 5,2 литра развивает от 610 до 640 сил, коробка – робот. Цена вопроса – от 38,5 млн рублей.

BMW М3 продали в количестве трех единиц. Технически автомобиль близок к М4: тот же 3-литровый мотор мощностью 480-551 л.с., на выбор автомат или механика. Заказ обойдется минимум в 15,6 млн рублей.

Lamborghini Temerario разошелся единственным экземпляром. Гибридная установка на базе четырехлитрового двигателя выдает 920 л.с., передача мощности идет через робот. Официальный ценник стартует с 45,4 млн рублей.

О старте продаж полноприводного Jeland J6 и ценах «За рулем» недавно уже рассказал .

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