Портится ли дизельное топливо ?

Как максимально продлить срок годности дизельного топлива

Срок годности дизельного топлива – штука куда более коварная, чем кажется на первый взгляд. Производители в документах пишут про 5 лет, но это почти идеальный сценарий, доступный разве что госрезервуарам да крупным нефтебазам, где за топливом следят как за музейным экспонатом. В реальной жизни горючка портится в разы быстрее, и виноваты в этом не столько календарные месяцы, сколько условия, в которых она содержится.

Вообще, дизель – это не просто «жидкая солярка», а довольно капризный коктейль из углеводородов (температура кипения – около 180-360 °C) и присадок. Антиокислительные, депрессорные – именно они заставляют зимнее и арктическое топливо оставаться текучим при минусе. Правда, эти же добавки и подводят: со временем они разрушаются, и заявленные морозостойкие качества испаряются. Летнее ДТ в этом смысле живет дольше, потому что в него не добавляют депрессоры.

ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. Технические условия» действительно допускает хранение до 5 лет. Но дальше в документе есть масса нюансов, которых в быту никто не придерживается. Условия должны быть строгими: стабильная температура, отсутствие света, чистая герметичная тара. Малейшее отклонение – и часы начинают тикать быстрее.

Различия в сроках годности бросаются в глаза. Летняя солярка, в среднем, держится до 12 месяцев, поскольку в ней нет тех самых добавок, которые разлагаются. А вот зимнее и арктическое топливо частенько скисает уже через 6-12 месяцев, а если хранить его в тепле и под солнцем – даже раньше. Причем рекордсмен по быстрой деградации – это топливо в автомобильном баке. Там из-за кислорода, конденсата и скачущей температуры солярка едва дотягивает до полугода.

С металлической тарой все чуть оптимистичнее. В ухоженной бочке или резервуаре, где регулярно сливают воду и убирают осадок, топливо может оставаться пригодным до года и дольше. А вот пластиковым канистрам верить не стоит: обычный полиэтилен часто не рассчитан на контакт с нефтепродуктами, пропускает кислород и копит статику. Исключение – специальные канистры из HDPE с барьерным слоем и антистатиком, но и там солярку не стоит держать дольше 2-3 месяцев в идеале или до полугода при герметичной крышке.

Почему топливо вообще портится? Виноват кислород, который превращает углеводороды в смолы и кислоты – а те потом забивают форсунки и фильтры. Свою лепту вносит вода: конденсат от перепадов температур копится на стенках, открывая дорогу коррозии и микроорганизмам. Свет запускает фотохимические реакции, ржавчина с пылью служат катализаторами, а нагрев выше +30 °C просто резко ускоряет все эти процессы.

Правила хранения просты на бумаге: герметичная тара без меди и латуни, темное место, температура +15…+25 °C, регулярный слив отстоя и использование биоцидов со стабилизаторами строго по инструкции. На деле мало кто этим заморачивается – и отсюда главный вопрос: можно ли заливать «просрочку» в двигатель?

Этого делать категорически не рекомендуется. Осадок и вода незаметно убивают топливную аппаратуру: сначала падает мощность, растет расход, а дальше возможен выход из строя топливного насоса высокого давления, который стоит совсем недешево. Единственный разумный способ – отвезти образец в лабораторию. Если показатели ушли от нормы, такую солярку остается только утилизировать или сжечь в менее требовательном оборудовании, например, в котельной.

Кстати, испорченное топливо довольно легко опознать по мутности, расслоению, темному цвету и кислому запаху. Чаще всего люди сами приближают этот момент, совершая одни и те же ошибки: льют солярку в случайные канистры, забывают сливать воду, держат емкости на свету, смешивают разные партии и отмахиваются от присадок в зимнем топливе. Итог один – техника выходит из строя раньше срока, а сэкономленные на хранении деньги уходят на ремонт.

О том, как мошенники обманывают с топливными картами, «За рулем» уже рассказывал.

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