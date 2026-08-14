Аналитики оценили сроки решения проблем с топливом на заправках

Аналитик Юшков: проблемы с топливом на АЗС продлятся несколько недель

Аналитики спрогнозировали, сколько времени уйдет на то, чтобы ситуация с топливом на российских АЗС вернулась в норму – от двух недель до двух месяцев.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с телеканалом РБК связал сохраняющийся дефицит с сезоном отпусков. Он подчеркнул: «Пока продолжается отпускной сезон – будет сохраняться высокий спрос на топливо».

Эксперт добавил, что напряженность на рынке продержится еще несколько недель. По его словам, расслабляться преждевременно.

Юшков также обратил внимание на роль независимых автозаправочных станций – они работают в тех местах, куда крупные сетевые игроки не заходят.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман охарактеризовал текущую обстановку как крайне нестабильную. Причина – объемы нефтепереработки, которые, по его данным, примерно на 25% ниже нормального уровня: «Пока объемы нефтепереработки остаются примерно на 25% ниже нормального уровня, ситуация остается крайне нестабильной».

Для полного восстановления баланса, считает Кауфман, переработку нужно поднять хотя бы до 90% от нормы. Тогда вместе с импортом этого хватило бы, чтобы закрыть весь внутренний спрос.

Большинство нефтеперерабатывающих заводов, по оценке эксперта, реально отремонтировать за срок от пары недель до двух месяцев. Если новых атак на НПЗ не случится, полная нормализация в пределах двух месяцев – вполне достижимый сценарий.

Дополнительное облегчение для отечественного рынка наступит с середины осени – тогда завершится сезон повышенного спроса, отметил Кауфман.

Пока водители следят за ценами на АЗС, «За рулем» уже рассказывал о новой схеме мошенничества с топливными картами.

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