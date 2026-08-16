Разгорается скандал из-за клейма на спине в виде эмблемы AMG

Владельцы AMG судятся с Мерседес из–за металлических логотипов на сиденьях

В США разгорается необычный судебный иск против подразделения Mercedes-AMG.

Два водителя подали коллективный иск, обвиняя производителя в опасном дизайнерском решении: по их утверждению, металлические эмблемы AMG (спортивное подразделение Mercedes-Benz), установленные на спинках или подушках сидений, могут нагреваться на солнце до такой степени, что оставляют на коже водителей и пассажиров настоящие ожоги.

Согласно сообщению Autoblog, суть проблемы кроется в материале изготовления. В отличие от вышитых или напечатанных логотипов, эта эмблема выполнена из цельного металла, который интенсивно поглощает и долго сохраняет солнечное тепло. Это создает локальную точку нагрева, температура которой значительно выше, чем у окружающей кожи или алькантары. Один из истцов заявил, что после контакта с раскаленным значком на его коже остался след в форме логотипа AMG.

В поданном иске утверждается, что компания Mercedes-Benz якобы знала о потенциальном риске, но, тем не менее, решила сохранить этот элемент дизайна в своих автомобилях. Истцы требуют возмещения ущерба и добиваются статуса коллективного иска.

Адвокаты истцов поднимают важный вопрос о том, насколько тщательно проверяются на безопасность даже косметические, на первый взгляд, детали интерьера, учитывая колоссальные затраты на разработку двигателей и шасси AMG.

На данный момент выдвинутые обвинения не получили юридического подтверждения в суде. Представителям Mercedes-Benz еще будет предоставлена возможность официально прокомментировать ситуацию в ходе дальнейшего разбирательства.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!