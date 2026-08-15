Знакомый Корвет не узнать в этом монстре: мощный проект от известной компании

Rezvani представила 1560-сильный Beast X на базе Chevrolet Corvette E-Ray

Rezvani Beast X построили на платформе Chevrolet Corvette E-Ray, хотя визуально и по технике это уже совсем другой автомобиль. Дизайн у них отчасти пересекается, но американская компания внесла в конструкцию так много правок, что сходство угадывается с трудом.

Кузов выполнили из карбона и заметно агрессивнее исходника. Спереди появились массивные воздухозаборники, разделенные на три части, а под ними протянулся элемент, напоминающий сплиттер.

Дополнительные воздуховоды инженеры разместили в задних крыльях и даже на крыше. Двери у суперкара сделаны по типу «ножниц», как у многих Lamborghini. Сзади выделяются сразу два спойлера, под которыми расположились узкие светодиодные фонари. Ниже установлен крупный диффузор со встроенными патрублями выхлопа.

Внутри новинка, правда, куда ближе к Corvette. Хотя салон перетянули новыми материалами, а вместо стандартного руля поставили штурвал с физическими кнопками.

По части силовой установки тоже не обошлось без доработок. Под капотом стоит 6,2-литровый агрегат с двойным турбонаддувом от Corvette, который Rezvani модернизировала. В паре с электромотором он развивает до 1560 л. с. и 1735 Нм крутящего момента. Работает все это с 8-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Тираж ограничили пятью экземплярами, а ценник составил 500 000 долларов.

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