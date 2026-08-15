Легендарный Lamborghini Diablo вернется на дороги в новом обличье

Eccentrica представила V12 Roadster: рестомод Diablo с мотором 5,7 V12

Классический силуэт Lamborghini Diablo и современная техническая начинка – именно так выглядит Eccentrica V12 Roadster, публичная премьера которого прошла 14 августа. Выпустят всего 19 таких автомобилей.

Eccentrica V12 Roadster

Мотор у машины – атмосферный 5,7-литровый V12, развивающий до 550 л.с. Трансмиссия шестиступенчатая механическая. До 100 км/ч родстер ускоряется за 3,8 секунды, а три автоматических режима движения помогают адаптировать поведение под конкретные условия.

Eccentrica V12 Roadster

Причем специалисты Eccentrica подчеркивают, что дело не ограничилось простым удалением крыши. Сначала было проведено комплексное исследование воздушных потоков вокруг открытого салона. Затем конструкцию кузова и шасси переработали, добавив углеволоконные элементы.

В общей сложности в этот рестомод внедрили свыше 3500 новых деталей, созданных специально для него. Колею расширили, поставили полуактивные амортизаторы, более эффективные тормоза и гидравлический усилитель руля.

Eccentrica V12 Roadster

Внешне автомобиль остался узнаваемым – тот самый Diablo. Салон тоже не стали радикально менять, а скорее осовременили: качественная кожа, вставки из алькантары, анодированные детали и карбон.

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