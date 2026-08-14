Лого ЗаРулем
#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домРазборка неделиЧто с бензином?Отпуск!СкидкиТест маселДневник: Лада ИскраАвтоподборТаксиФорумПДДЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Стало известно, сколько теряет в стоимости новый автомобиль за год

Эксперт Кузин назвал факторы, которые влияют на удешевление машин на вторичном рынке

Стоимость нового автомобиля за первый год владения может снизиться на 5-30% в зависимости от модели, рассказал руководитель одного из автосервисов компании Fit Service Андрей Кузин.

РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МОТОРНЫХ МАСЕЛ Масло-«нулевка» (0W) круглый год — подходит ли для всесезонной эксплуатации? Проверили!
СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

По его словам, самые ходовые и ликвидные машины обычно дешевеют на 5-20%, тогда как редкие версии или авто брендов с туманным будущим в России теряют за год 20-30% и даже больше.

Эксперт пояснил, что точная формула не работает из-за нестабильности рынка: скачков цен, смены модельных рядов и новых условий работы. Иногда популярные модели держат цену очень хорошо, а другие стремительно обесцениваются.

Покупатели на вторичке смотрят не только на ценник, но и на будущие траты после гарантии. Если для авто сложно найти кузовные детали или оптику, это сразу бьет по стоимости.

Поэтому главный совет тем, кто планирует продать машину через год‑два – соблюдать нормы сервисного обслуживания и хранить все заказ-наряды, даже если электронная история не ведется. Это помогает сохранить остаточную цену авто.

О ценовых качелях на авторынке и о том, где искать скидки, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация?

Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:

1. Откройте https://google.com...
2. В строке поиска введите ZR.RU
3. Поставьте галочку напротив

Готово – остаемся на связи!

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle