По потолку тоннеля на 130 км/ч: кроссовер повторил трюк из рекламы с Шумахером

Кроссовер Voyah Passion S проехал по потолку тоннеля в КНР на скорости 130 км/ч

Китайский премиум-бренд Voyah официально заявил, что кроссовер Passion S выполнил эффектный трюк – проехал по своду закрытого тоннеля, сделав полную петлю. Как сообщает CarNewsChina 13 августа, маневр отсылает к рекламе 16-летней давности, где участвовали семикратный чемпион мира «Формулы 1» Михаэль Шумахер и спорткар Mercedes-Benz SLS AMG.

В закрытом тоннеле в Ухане (КНР) прошли съемки. Видео, как утверждают в компании, снято без спецэффектов, а для съемок взяли серийную товарную версию Passion S без каких-либо модификаций.

Тяжелому кроссоверу такой трюк дался куда сложнее, чем легкому спорткару. Чтобы удержаться на потолке, тест-пилоту нужно было разогнать Voyah Passion S до 130 км/ч и направить автомобиль в изогнутую стену тоннеля точно под углом 16 градусов. Стоило сбросить всего 3-5 км/ч – и кроссовер потерял бы сцепление с покрытием.

Под капотом у Passion S – двухмоторная полноприводная силовая установка мощностью 646 л. с. и 765 Нм крутящего момента. В Китае продажи модели стартуют в августе; предварительная цена топовой комплектации – 310 тысяч юаней (3,8 млн рублей).

О корейском кроссовере, который стал тише и экономичнее, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!