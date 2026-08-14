Корейский кроссовер научили ездить тише и тратить на четверть меньше бензина

Genesis выпустил гибридный GV80 с отдачей 352 силы и сниженным расходом топлива

Genesis GV80 обзавелся гибридной версией – причем под капотом остался знакомый бензиновый турбомотор объемом 2,5 литра. Дополнили его стартер-генератором и одним электродвигателем, за счет чего суммарная мощность выросла до 352 лошадиных сил.

Что это дает на практике? Расход горючего, по заявлению производителя, упал на 25% относительно прежнего варианта. До 30 км/ч кроссовер способен передвигаться исключительно на электротяге. Двигатель внутреннего сгорания не подключается и при старте с места, а запускается он, как уверяют в Genesis, мягко – уже когда машина достигает указанной скорости. При резких ускорениях электромотор, в свою очередь, подстраховывает бензиновый агрегат.

Инженерам пришлось поработать и над механикой. Передаточное число главной передачи уменьшили, заодно пересмотрели конструкцию коленвала и отдельных элементов трансмиссии. Все это позволило сделать салон заметно тише и снизить вибрации во время движения. Кстати, из-за появления электромотора из редуктора заднего хода удалили часть деталей – автомобиль стал легче.

Между прочим, именно этот GV80 стал первой моделью Hyundai, чей аккумулятор получил жидкостное охлаждение. Во время стоянки можно спокойно пользоваться климат-контролем и прочей электроникой, не запуская двигатель: питание идет напрямую от батареи.

Официально гибрид покажут в следующем месяце. Цены корейцы еще не раскрыли.

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