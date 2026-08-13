Продажи люксовых авто растут: что покупают чаще всего

«Автостат»: в РФ продажи люксовых автомобилей в июле выросли на 17%

В июле российские дилеры реализовали 75 люксовых авто. Свежие данные приводят аналитики агентства « Автостат», опираясь на статистику АО «ППК». По сравнению с июнем спрос в сегменте Luxury подскочил на 17%, а если смотреть на июль прошлого года, когда было продано 73 экземпляра, то рост составил 3%.

Причем рынок дорогих автомобилей растет без перерывов уже семь месяцев подряд, то есть с самого начала нынешнего года. Это довольно показательная динамика для ниши, которая традиционно считается узкой и капризной.

В середине лета сильнее всего покупатели интересовались Rolls-Royce – 27 проданных машин. Следом за ним расположились Bentley с результатом 23 единицы и Lamborghini, чьи автомобили разошлись тиражом 18 штук. Помимо этого, в июле нашли своих владельцев пять новых Ferrari, а также по одному экземпляру Aston Martin и Maserati.

В модельном зачете первое место разделили сразу две модели – Rolls-Royce Cullinan и Lamborghini Urus, каждая из которых была продана в количестве 16 штук. Совсем немного им уступил Bentley Bentayga с показателем 14 экземпляров. Замыкают первую пятерку Bentley Continental GT (7 шт.) и Rolls-Royce Spectre (6 шт.).

Если же брать итоги первых семи месяцев 2026 года, то всего в России реализовали 444 новых автомобиля класса Luxury. Это на 13% больше, чем за аналогичный период 2025-го.

О том, как российский авторынок выглядит на фоне европейских, «За рулем» недавно рассказывал.

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