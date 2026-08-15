Полный привод, 1651 км без подзарядки: в РФ начали продавать гибрид Volkswagen

Volkswagen ID.Era 9X в версии Ultra появился в продаже в России за ₽11,4 млн

На московском рынке начались продажи кроссоверов Volkswagen ID.Era 9X, ввезенных по схеме параллельного импорта. Корреспондент Autonews.ru отыскал машины в нескольких крупных дилерских центрах столицы. Прежде такую модель можно было лишь заказать заранее.

Оценили кроссовер в 11,4 миллиона рублей. Кстати, в числе главных конкурентов называют Aito M9, Denza D9 и Lynk & Co 900.

Volkswagen ID.Era 9X

Изначально эта машина создавалась под Китай. Над ней вместе трудились Volkswagen и китайская SAIC. По габаритам ID.Era 9X крупнее, чем хорошо знакомый россиянам BMW X7.

В России эта модель представлена исключительно в топовом исполнении Ultra. Под капотом трудится гибридная система, где бензиновый двигатель объемом 1,5 литра служит генератором. В сумме агрегаты выдают 517 лошадиных сил, а проехать без дозаправки и подзарядки можно до 1651 километра. Причем автомобиль оснастили полным приводом и пневматической подвеской.

Интерьер Volkswagen ID.Era 9X

В салоне предусмотрено шесть мест, и список оборудования выглядит солидно. Второй ряд получил раздельные «капитанские» кресла. Есть потолочный дисплей диагональю 21,4 дюйма, аудиосистема Era Sound с 27 динамиками, панорамная крыша и цифровое зеркало заднего вида.

О корейском кроссовере, который стал тише и заметно экономичнее, «За рулем» уже рассказывал.