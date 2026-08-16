Запасов Solaris в стоках осталось меньше, чем на пять месяцев
Продажи Solaris за семь месяцев этого года составили 12 771 автомобиль. Годом ранее за тот же период дилеры передали покупателям 13 806 машин, то есть падение достигло 8%. Причем из десятки самых популярных марок в России Solaris уже выпал: его обогнал Jaecoo с результатом 14 756 проданных единиц.
Что вообще представляет собой этот бренд? В 2024-2025 годах под ним на петербургском заводе собирали четыре модели, используя машинокомплекты Hyundai и Kia. Последние экземпляры покинули конвейер в декабре прошлого года, а суммарный тираж за все время выпуска едва превысил 70 тысяч штук.
По оценкам Целикова, на складах и у дилеров сейчас остается примерно 8 тысяч товарных автомобилей. При текущем темпе реализации этого запаса, по словам специалиста, должно хватить до конца года, так что в моменте дефицита не возникнет, хотя речь идет уже скорее о распродаже накопленного стока.
О том, почему на авторынке растет средний чек и где искать скидки, «За рулем» недавно подробно рассказывал.
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