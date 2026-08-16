Запасов Solaris в стоках осталось меньше, чем на пять месяцев

Эксперт Целиков: продажи Solaris за январь–июль упали на 8%

Продажи Solaris за семь месяцев этого года составили 12 771 автомобиль. Годом ранее за тот же период дилеры передали покупателям 13 806 машин, то есть падение достигло 8%. Причем из десятки самых популярных марок в России Solaris уже выпал: его обогнал Jaecoo с результатом 14 756 проданных единиц.

Что вообще представляет собой этот бренд? В 2024-2025 годах под ним на петербургском заводе собирали четыре модели, используя машинокомплекты Hyundai и Kia. Последние экземпляры покинули конвейер в декабре прошлого года, а суммарный тираж за все время выпуска едва превысил 70 тысяч штук.

По оценкам Целикова, на складах и у дилеров сейчас остается примерно 8 тысяч товарных автомобилей. При текущем темпе реализации этого запаса, по словам специалиста, должно хватить до конца года, так что в моменте дефицита не возникнет, хотя речь идет уже скорее о распродаже накопленного стока.

О том, почему на авторынке растет средний чек и где искать скидки, «За рулем» недавно подробно рассказывал.

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