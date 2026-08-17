«Вечные» бюджетные авто, способные покорить полумиллионный рубеж

Эксперт Мамышев назвал 5 моделей B–класса, способных без поломок пройти 400 тыс. км

Руководитель компании по автоподбору Рушан Мамышев составил рейтинг самых живучих машин на вторичном рынке.

Безусловными лидерами он считает Volkswagen Polo и Skoda Rapid с атмосферным ДВС на 1,6 литра и классическим автоматом – такие экземпляры 2015-2022 годов легко проходят более 400 тысяч километров. Цены на Polo и Rapid 2015-2019 г. в. составляет от 1,2 до 1,5 млн рублей, а за более свежие экземпляры 2020-2022 годов попросят 1,4-1,8 млл рублей.

Турбодвигатели и роботизированные коробки эксперт советует обходить стороной из-за дорогого ремонта.

Также в список вошли Hyundai Solaris и Kia Rio третьего поколения с моторами аналогичным объемом и 6-ступенчатой АКП, однако при покупке стоит проверить мотор на задиры, чтобы избежать масложора. Цена экземпляров, не побывавших в парках такси и каршеринга, варьируется от 1,2 до 1,5 млн в рублей.

Замыкает пятерку Renault Logan 1.6 второго поколения, но исключительно с механикой, так как французские автоматы DP0 и DP2 считаются ненадежными. Цены на проверенные экземпляры варьируются от 1,1 до 1,8 млн рублей в зависимости от года выпуска.