Китайцы помогут России с коробками передач: завод построят в Татарстане
Что будет с ценами на машины и запчастями, если трансмиссии начнут собирать прямо в России? Похоже, скоро это выяснится на примере Татарстана.
Российский холдинг «АГР» объединился с китайской Defetoo, чтобы запустить в Елабуге выпуск автомобильных трансмиссий. На проект готовы потратить до 4,5 миллиарда рублей, пишет «Реальное время».
Учрежденное в июле предприятие АГТ займется промышленной сборкой трансмиссий в рамках особой экономической зоны. Резидентство в ОЭЗ, кстати, дает право беспошлинно ввозить дорогостоящее оборудование, что сильно упрощает старт.
Вот как это описывают источники издания: «Учрежденное в июле предприятие АГТ собирается заниматься промышленной сборкой трансмиссий в рамках ОЭЗ в Елабуге утверждают источники «Реального времени». Статус резидента дает возможность беспошлинно ввозить дорогостоящее оборудование, инвестиции в проект оцениваются от 2 до 4,5 млрд рублей».
По сути, речь идет о полной локализации всех узлов трансмиссии – от сцеплений и коробок передач до раздаточных коробок и карданных валов. В зависимости от этапа, вложения составят 2-4,5 миллиарда рублей. Все это укладывается в обязательства АГР по локализации собираемых в России автомобилей.
О том, какие нарушения уже умеют фиксировать дорожные камеры, «За рулем» подробно рассказывал.
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