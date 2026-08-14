Китайцы помогут России с коробками передач: завод построят в Татарстане

В локализацию китайских коробок передач в Татарстане вложат до 4,5 млрд рублей

Что будет с ценами на машины и запчастями, если трансмиссии начнут собирать прямо в России? Похоже, скоро это выяснится на примере Татарстана.

Российский холдинг «АГР» объединился с китайской Defetoo, чтобы запустить в Елабуге выпуск автомобильных трансмиссий. На проект готовы потратить до 4,5 миллиарда рублей, пишет «Реальное время».

Учрежденное в июле предприятие АГТ займется промышленной сборкой трансмиссий в рамках особой экономической зоны. Резидентство в ОЭЗ, кстати, дает право беспошлинно ввозить дорогостоящее оборудование, что сильно упрощает старт.

Вот как это описывают источники издания: «Учрежденное в июле предприятие АГТ собирается заниматься промышленной сборкой трансмиссий в рамках ОЭЗ в Елабуге утверждают источники «Реального времени». Статус резидента дает возможность беспошлинно ввозить дорогостоящее оборудование, инвестиции в проект оцениваются от 2 до 4,5 млрд рублей».

По сути, речь идет о полной локализации всех узлов трансмиссии – от сцеплений и коробок передач до раздаточных коробок и карданных валов. В зависимости от этапа, вложения составят 2-4,5 миллиарда рублей. Все это укладывается в обязательства АГР по локализации собираемых в России автомобилей.

О том, какие нарушения уже умеют фиксировать дорожные камеры, «За рулем» подробно рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!