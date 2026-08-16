Продажи «китайцев» растут по всему миру, кроме КНР

Reuters: в июле продажи автомобилей в Китае упали на 20%, а экспорт вырос на 88%

Китайский автопром переживает довольно необычный момент: внутри страны спрос на машины слабеет, зато за рубежом продукция из КНР расходится все активнее. По информации Reuters, продажи автомобилей в Китае сокращаются уже десятый месяц подряд. Экспорт при этом растет двузначными темпами.

Июльские цифры от Китайской ассоциации легковых автомобилей выглядят так: внутри страны реализовано 1,47 млн машин, что на 20% меньше, чем годом ранее. Параллельно экспорт подскочил на 88% – до 923 тыс. автомобилей. Похожая картина наблюдалась и в первом полугодии: домашние продажи просели на 2,3 млн штук, или на 20%, а вывоз за рубеж увеличился на 71%.

Что давит на внутренний рынок? В первую очередь слабый потребительский спрос. Плюс – многолетняя ценовая борьба, из-за которой в стране образовался избыток производственных мощностей.

Генеральный директор шанхайской консалтинговой компании Automobility Билл Руссо объясняет ситуацию так: «Китайские автопроизводители обладают избыточными производственными мощностями, высококонкурентными цепочками поставок, все более сложной продукцией и сильным экономическим стимулом для поиска возможностей роста за пределами Китая».

Причем выход на мировой рынок, по его словам, «становится стратегической необходимостью» для ведущих игроков китайской автомобильной индустрии.

Экспорт уже помогает крупным компаниям смягчать последствия внутреннего спада. Тот же BYD за семь месяцев этого года нарастил зарубежные продажи на 79%, тогда как внутри Китая они упали на 35%. Крупнейшими внешними рынками для BYD в 2026-м стали Бразилия и Великобритания.

Китайская экспансия заметнее всего проявляется в Европе

На европейском рынке давление со стороны китайских брендов ощущают и местные игроки, и японские. Конкурировать приходится с более доступными и технологичными моделями из КНР.

Counterpoint Research подсчитала: в первом квартале 2026 года китайские марки заняли 16% европейского рынка легковых автомобилей. Четырьмя годами ранее этот показатель равнялся всего 3%. Доля японских компаний за тот же отрезок почти не сдвинулась и составила около 12%.

Разрыв в электромобилях еще более наглядный. Китайские производители обеспечивают почти четверть поставок электрокаров в Европу. Японцам достается менее 5%.

Аналитик-исследователь из Counterpoint Research Абилаш Гупта уточняет: «Настоящее отличие заключается в электромобилях. Это разрыв в электрификации, а не просто разница в цене».

Вообще, преимущество китайского автопрома уже не сводится к дешевизне. Компании из КНР вкладываются в электромобили, батареи, программное обеспечение и системы помощи водителю. Плюс масштаб собственной цепочки поставок позволяет быстрее выпускать новые модели.

Руссо напоминает, на чем строился прежний японский экспортный успех: «Успех Японии как экспортера автомобилей был основан на эффективности производства, качестве и экономичности топлива».

Сегодня, по его мнению, китайское преимущество гораздо шире: электрификация, батареи, софт, интеллектуальные функции, масштаб цепочки поставок и очень быстрая разработка продукции.

Между тем китайские автопроизводители постепенно переходят от простого вывоза машин к организации производства прямо на зарубежных площадках. Строительство заводов в Европе уже ведут несколько компаний – таким образом они хотят снизить зависимость от поставок из Китая и обойти торговые ограничения.

Прогноз Counterpoint Research на 2030 год такой: китайские бренды могут занять более 20% европейского рынка легковых автомобилей и около 29% рынка электромобилей.

Гупта считает, что пошлины способны притормозить этот процесс, но не развернуть его вспять: «Тарифы могут замедлить этот рост, но они не смогут его обратить вспять».

А вот быстрого оживления китайского внутреннего авторынка эксперты не обещают. Аналитик HSBC Юцянь Дин допускает, что спрос может начать стабилизироваться в конце августа – сентябре благодаря выходу новых моделей. Но полноценного восстановления ждать, судя по всему, не приходится.

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