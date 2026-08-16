В Chery объяснили медленные темпы разработки машин

Топ-менеджер Chery Automobile Ли Сюэюн объяснил медленные темпы разработки машин

Электрический кроссовер Chery Fulwin T7, который вышел в Китае 12 августа, разрабатывали четыре года. Пользователи социальных сетей в КНР стали обсуждать автомобили бренда, называя их разработку слишком затянутой. В пример приводятся другие игроки рынка, которые тратят примерно 1,5 года на вывод новых моделей. Исполнительный вице-президент Chery Automobile Ли Сюэюн объяснил медленные темпы разработки машин. В Chery придерживаются простой логики: автомобиль – это не тот товар, который можно быстро продать и забыть. Машина должна учитывать запросы и привычки водителей по всему миру, а потому компания не собирается жертвовать этим ради ускорения. Собственно, именно поэтому никакие компромиссы здесь неуместны.

Между прочим, еще в 2018-м концерн заявлял, что переход на модульные архитектуры позволил сократить цикл разработки новых моделей с 46 до 24 месяцев.

На деле сегодня Chery – чуть ли не главный китайский игрок в сегменте бензиновых автомобилей, а вот в электромобилях конкуренция только начинается. Ставки здесь настолько высоки, что любая спешка может оказаться губительной.

«За рулем» уже рассказывал о новом китайском кроссовере за 1,3 млн рублей, который будут собирать в России.

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