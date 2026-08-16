«Джипорджини»: энтузиаст построил пикап, достойный сниматься в фильмах

Блогер построил Jeeporghini на шасси Jeep Wrangler и кузове реплики Countach

Представьте себе Lamborghini Countach, из передней части которого буквально вырывается старый Jeep Wrangler. Звучит как сюжет для безумного автомобильного шоу, но для северокаролинского блогера по имени Кайл это вполне реальный проект. Соединив шасси Wrangler 1995 года с кузовом реплики Countach, он получил машину, которую прозвали Jeeporghini. Выглядит творение настолько дико, что Carscoops сравнивает его с кадром, где суперкар «рожает» внедорожник.

За основу взяли Wrangler YJ и реплику Countach, построенную на базе Pontiac Fiero. Пластиковый кузов суперкара сначала отремонтировали и сняли с родного шасси. А дальше настала очередь серьезной переделки Jeep: пришлось демонтировать капот, убрать ветровое стекло и срезать заднюю часть крыши. Все это делалось ради того, чтобы уменьшить высоту автомобиля и насадить кузов Countach на раму Wrangler.

Кстати, с колесной базой повезло – у обеих машин она оказалась практически одинаковой. Но вот передняя часть YJ с вертикальной решеткой радиатора и прямоугольными фарами категорически не хотела помещаться под острым носом Countach. Тогда Кайл придумал обходной маневр: в кузове сделали специальный вырез, создающий впечатление, будто Jeep прорывается наружу из Lamborghini. В результате нос гибрида напоминает сцену из фильма «Чужой». Для дополнительной брутальности впереди поставили трубчатую силовую защиту.

Внешний вид завершает пустынный песочный цвет кузова с нарисованными от руки черными контурами, из-за чего машина становится похожа на иллюстрацию из графического комикса. Причем сзади неожиданно органично смотрятся штатные фонари Wrangler.

Технически все тоже довольно любопытно. Оригинальный Countach имел среднемоторную компоновку, а этот экземпляр получил классическую переднемоторную схему и полный привод от Jeep. По сути, это пикап с грузовой площадкой сзади. Автомобиль стоит на лифтованной подвеске, оснащен мощными мостами и огромными внедорожными шинами.

Кайл продолжает дорабатывать свое творение, а весь процесс сборки можно увидеть в его соцсетях. Сам создатель говорит, что это самая безумная смесь Jeep и Lamborghini, которую он когда-либо видел.

О новом рамном внедорожнике российской сборки «За рулем» уже рассказывал.

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