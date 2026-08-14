Полный привод и стойкий кузов — новый «рамник» российской сборки скоро на рынке

Новый рамный внедорожник: 2–литровый дизель на 163 л.с., 8–ступенчатый автомат, полный привод Part–Time и оцинкованный кузов из российского металла

В четвертом квартале 2026 года в России откроются продажи нового рамного внедорожника Sollers S9. Сборку машины запустят на ульяновском заводе УАЗ уже в сентябре.

О завершении сертификации модели стало известно еще в конце июля. Покупателям предложат на выбор пяти- и семиместную версии. Под капотом могут оказаться один из двух агрегатов: дизель объемом 2,0 литра на 163 л.с., работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом, либо бензиновый турбомотор того же объема, но уже на 224 л.с.

Sollers S9

Габаритные размеры нового внедорожника раскрытв в ОТТС. По длине (5200 мм) и ширине (1965 мм) Sollers S9 повторяет китайский JAC JS9. А вот высота немного меньше – 1885 мм против 1920 мм у «китайца», колесная база короче на 20 мм: 3090 мм вместо 3110 мм.

Внутри машины разместили блок с селектором трансмиссии, шайбой выбора режимов полного привода и подстаканниками. Центральное место на передней панели занимает 10,4-дюймовый сенсорный экран мультимедиа с портретной ориентацией.

Компания «Соллерс» еще в конце апреля заявила, что внедорожник полностью готов к серийному производству. Заднюю подвеску для него взяли пружинную – такую же, как у пикапа Sollers ST9. Система полного привода подключаемая, типа Part-time, и предлагает несколько режимов под разные покрытия.

Кузов новинки полностью оцинкован, причем металл используют российский. В списке опций значится зимний пакет. Высокий уровень локализации достигнут за счет широкого применения отечественных компонентов.

В июне публике показали предсерийный экземпляр Sollers S9. Тогда сообщалось, что к проекту подключились специалисты МГТУ им. Баумана, а также технологический партнер «Соллерс». Университет занимался интерьером, решеткой радиатора и подбирал оптимальное место для камеры кругового обзора; работа велась на финальном этапе.

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