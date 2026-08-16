Maybach почти как у Леброна Джеймса: эксклюзивный S 680 уйдет с молотка

Mercedes–Maybach представит почти точную копию личного авто Леброна Джеймса

Светло-бежевый кузов, колеса в тон и загадочные буквы «LJ» вместо привычных шильдиков V12 – так выглядит особый Mercedes- Maybach S 680, который привезут на автомобильную неделю в Пеббл-Бич в 2026 году. Потом седан отправится на благотворительный аукцион Future Classics. По сути, это почти точная копия личного Maybach Леброна Джеймса, собранная в рамках программы Manufaktur Made To Measure.

Основой для машины стал обновленный седан, дебютировавший в марте. Экстерьер получил светло-бежевое исполнение, включая колесные диски, а вместо традиционных значков V12 на кузове красуются эмблемы с инициалами баскетболиста.

Внутри все отделано кожей Nappa темно-синего цвета с фарфорово-белой прострочкой. Передняя панель и часть элементов покрыты черным рояльным лаком. Интерьер дополнили логотипы «LJ», а также гравировки, отсылающие к семье Джеймса и его родному городу Акрону в штате Огайо.

Под капотом установлен 6,0-литровый V12 с двумя турбинами. Отдача агрегата – 621 л.с. и 899 Нм крутящего момента. Работает он вместе с девятиступенчатым автоматом и полным приводом, благодаря чему разгон до 100 км/ч занимает 4,3 секунды.

Все деньги, вырученные от продажи, пойдут в семейный фонд Леброна Джеймса.

Если же нужен немецкий седан без аукционного ажиотажа, о доступной альтернативе Camry «За рулем» уже рассказывал.

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