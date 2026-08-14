В России начали продавать солидный немецкий седан на замену Camry, но дешевле

В России начались продажи седана Volkswagen Magotan с ценой от 3,2 млн рублей

На российском рынке начали продавать Volkswagen Magotan – седан, который по сути является адаптированной версией европейского Passat. Машину уже можно заказать у дилеров, причем в страну ее везут по параллельному импорту. Первые автомобили засветились во Владивостоке, а сейчас добрались и до столичных салонов. Самый доступный вариант – комплектация Comfort за 3,2 млн рублей.

Volkswagen Magotan

Под капотом у Magotan стоит 1,4-литровый турбированный мотор на 150 л.с., который трудится в паре с 7-ступенчатым роботом DSG. Разгон до сотни занимает 9,4 секунды, а максимальная скорость упирается в 210 км/ч.

По своей сути модель давно известна в Китае как локальный Passat. Она построена на той же платформе MQB Evo, что и глобальный Passat B9, но, в отличие от европейской версии, сохранила классический трехобъемный кузов. Европейцам же новый Passat достался только в кузове универсал.

Габариты китайского седана почти повторяют Toyota Camry, которая когда-то была хитом у россиян. Длина – 4866 мм, ширина – 1832 мм, высота – 1479 мм, колесная база – 2871 мм. Такие цифры позволяют машине уверенно чувствовать себя в D-классе.

Интерьер Volkswagen Magotan

В начальной комплектации Comfort уже есть 17-дюймовые легкосплавные диски, передние и задние парктроники, камера заднего вида, круиз-контроль и противотуманные фары. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay, салон обшит экокожей, а в списке оснащения значатся 8-дюймовый экран и панорамная крыша.

Производитель заявляет средний расход топлива на уровне 6,2 литра на 100 км пробега. Для повседневной езды такой показатель делает Magotan довольно практичным вариантом.

О другом известном седане, который сильно подешевел, «За рулем» уже рассказывал.