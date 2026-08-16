Таких Ferrari больше нет: эта машина сделана по индивидуальному заказу

Ferrari построила CZ26 — 26-й эксклюзив Special Projects на базе SF90

В рамках эксклюзивной программы Special Projects появился еще один уникальный автомобиль, созданный специально для клиента из США. Речь о Ferrari CZ26. Число 26 в названии указывает на порядковый номер машины, разработанной в этом проекте.

За основу взяли Ferrari SF90, но кузов пришлось перекроить настолько, что узнать исходную модель почти невозможно. Передняя часть стала выше и угловатее, контуры сделали более жесткими и геометричными. Вместо стандартных фар – тонкие световые полосы, которые интегрировали в решетку, растянутую на всю ширину переда.

Заднюю часть дизайнеры тоже не обошли вниманием: узкие фонари уступили место крупным квадратным блокам. А вот двойные выхлопные патрубки по центру решили оставить. V-образный бампер исчез – теперь снизу появилась более горизонтальная панель с новым диффузором.

По словам представителей Ferrari, ориентиром служил итальянский промышленный дизайн 1970-х. На деле же машина выглядит скорее футуристично, чем ретро. Некоторые решения вообще перекликаются с теми, что можно встретить в современных концепт-карах.

Техническая начинка осталась от SF90 почти без изменений. Под карбоновым кузовом работают 4,0-литровый битурбо V8 и три электромотора, вместе они выдают 986 лошадиных сил. До сотни автомобиль разгоняется за 2,5 секунды, а предельная скорость достигает 328 км/ч.

Салон сохранил архитектуру донора, но получил новую ткань и дополнительные карбоновые элементы. При этом переделка кузова потребовала серьезной инженерной работы: пересмотрели систему охлаждения, днище, вихревые генераторы, передние воздушные завесы, задний спойлер и диффузор.

Сколько стоит CZ26, в Ferrari не говорят. Между прочим, создание каждой машины Special Projects занимает около двух лет, и заказчик участвует в разработке на всех этапах. Поэтому ценник такой индивидуальной Ferrari может доходить до семизначной суммы.

Если семизначная цена кажется избыточной, «За рулем» уже рассказывал о более доступном немецком седане, который продают как замену Camry.

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