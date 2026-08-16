«Дочка» Хонды выкатила интересный концепт с экстраординарными «фишками»
Новое купе Acura назвали Nexera. Его задача – намекнуть, в каком направлении марка собирается развивать дизайн в ближайшие годы. За внешность отвечала команда креативного директора Ясутаке Цучиды.
У машины двери-бабочки, обтекаемые очертания кузова, широкие колесные арки и фары, повторяющие логотип бренда. Правда, куда интереснее технические детали.
Между прочим, центральные гайки колес для Acura – решение действительно новое, раньше такого не встречалось. За ними прячутся карбон-керамические тормоза, а в задней части кузова появился активный спойлер. Причем большую часть аэродинамических элементов сделали из углеволокна. Салон собрали из алюминия, алькантары и кожи.
Вот что говорит Ясутаке Цучида: «Наша цель в этом новом направлении дизайна – определить характеристики Acura с помощью строгих пропорций, скульптурных форм и бесшовной интеграции передовых технологий».
По сути, первым серийным автомобилем с элементами этого стиля станет следующее поколение кроссовера RDX. Acura уже подтвердила, что будущий RDX Hybrid позаимствует у концепта в том числе узнаваемую светотехнику. А вот возвращения NSX в облике Nexera ждать не стоит – компания не рассматривает концепт как предвестник нового суперкара.
Пока Acura отказывается от суперкаров, на российском рынке появляются другие японские автомобили — о них «За рулем» уже рассказывал.
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