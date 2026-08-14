В России начали продавать дешевый японский седан с неубиваемым мотором

Nissan Sylphy Classic из Китая предлагаются в России с ценами от 1,45 млн рублей

На российском рынке появилась еще одна альтернатива привычным бюджетным седанам – Nissan Sylphy Classic китайской сборки. Машину привозят под заказ, и прайс на нее стартует в районе полутора миллионов рублей. Причем под капотом здесь стоит хорошо знакомый по Renault Logan и Lada XRAY силовой агрегат.

Что касается конкретных цифр, то в Тюмени, Новосибирске и Владивостоке такой седан обойдется ориентировочно в 1 450 000-1 480 000 рублей. В списке оснащения обычно присутствуют две фронтальные подушки, стальные 16-дюймовые диски с колпаками, галогеновая оптика, электропривод и электрорегулировка зеркал, кондиционер, электростеклоподъемники на всех дверях и бортовой компьютер. А вот мультимедийная система с сенсорным экраном есть не во всех экземплярах – иногда ее придется докупать самостоятельно.

Nissan Sylphy Classic

Для сравнения: отечественная Lada Vesta в кузове седан 2026 модельного года в самой доступной версии с вариатором тянет уже на 1 631 000 рублей. Китайский Changan Alsvin и того дороже – от 1 889 900 рублей. За Belgee S50 с автоматической коробкой передач просят минимум 2 039 990 рублей. Так что Sylphy Classic на их фоне выглядит действительно недорогим предложением.

Впрочем, разброс цен по регионам у Nissan заметный. В Набережных Челнах его готовы доставить за 1 580 000 рублей. В Благовещенске поставка обойдется в 1 650 000 рублей, в Омске – уже в 1 850 000 рублей, а в Москве еще на сотню тысяч дороже, то есть около 1 950 000 рублей.

Интерьер Nissan Sylphy Classic

Есть и машины, что уже находятся в наличии у продавцов. К примеру, во Владивостоке новый Sylphy Classic выставлен за 1 800 000 рублей, в Барнауле – за 2 160 000 рублей. Пара автомобилей ждет покупателей в Екатеринбурге: диапазон цен там составляет от 2 450 000 до 2 717 000 рублей.

Техническая начинка

Силовая установка у модели одна-единственная. Речь о безнаддувном 1,6-литровом моторе, который выпускается с 2005 года и выдает 122 лошадиные силы и 135 Нм крутящего момента. Агрегаты этого семейства ранее устанавливались на российские Renault Duster, Logan, Sandero, Kaptur и Arkana, а также на Lada Vesta и XRAY. Собственно, индекс HR16DE хорошо знаком многим владельцам этих машин.

Надежность этого двигателя во многом объясняется конструкцией. Тут стоит однорядная цепь ГРМ, усиленные опоры и поршневые кольца, которые не раз дорабатывали с годами. Турбины нет, «стучащих» гидрокомпенсаторов тоже, а впрыск топлива – классический распределенный MPI. По сути, все сделано максимально просто и консервативно.

Кстати, ранее Nissan Sylphy Classic уже попадал в рейтинг самых надежных автомобилей Китая по версии местного подразделения аналитического агентства J.D. Power. В своем сегменте у этой модели зафиксировали наименьшее число проблем на сотню машин. Так что звание «вечного» двигателя здесь не совсем уж преувеличение.

О том, почему цены на авторынке продолжают расти и где сейчас искать скидки, «За рулем» недавно разбирал.

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