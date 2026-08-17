В России начались продажи нового 11-местного автобуса: подробности

В РФ стартовали продажи автобуса Avior Touring Bus с ценой от 6,19 млн рублей

У российских дилеров появился новый Avior Touring Bus. Модель ориентирована на региональные перевозки и рассчитана на 11 пассажиров. Минимальная стоимость – 6,19 млн рублей.

По габаритам он повторяет флагманский Avior V90: длина 5940 мм, ширина 2062 мм, высота 2535 мм, колесная база 3760 мм. Полная масса автобуса составляет 3500 кг, снаряженная – 2700 кг.

Под капотом стоит 2,0-литровый турбодизель мощностью 150 лошадиных сил. Работает он в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. В смешанном цикле расход топлива – от 8,5 до 9 л на 100 километров.

Сиденья расставлены в четыре ряда по схеме 2+2+3+3. Все кресла индивидуальные, с регулировкой наклона спинки. У мест, расположенных вдоль прохода, есть подлокотники. В салоне предусмотрены USB-разъемы для зарядки гаджетов. Помимо этого есть зимний пакет с дополнительным отопителем и подогревом передних сидений, мультируль, круиз-контроль и сенсорный экран диагональю 10 дюймов с поддержкой Apple CarPlay.

Avior Touring Bus

В стандартную комплектацию вошли трехточечные ремни безопасности, два огнетушителя, два аварийных молотка и люк аварийной вентиляции на крыше. Есть и страховочный ремень, который не даст случайно открыть задние двери. Также заявлен комплекс систем активной безопасности.

«За рулем» уже рассказывал о нелегком выборе между внедорожником и кроссовером в бюджете около 4 млн рублей.

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