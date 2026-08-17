Беспилотные автобусы выйдут на дороги раньше, чем кажется: названы сроки

Эксперт Смирнов раскрыл сроки появления беспилотных автобусов в России

Основатель компании InnovaTransport и специалист по транспортному консалтингу Алексей Смирнов поделился с ТАСС прогнозом относительно появления на дорогах беспилотных автобусов. По его оценкам, серьезные испытания такой техники без человека в салоне стартуют в ближайшие пару-тройку лет. А вот чтобы автобус начал возить пассажиров совсем без водителя, потребуется заметно больше времени – приблизительно пять-семь лет.

Смирнов уточнил: «Если говорить о беспилотных автобусах, то прогнозируется более осторожная динамика. Масштабные испытания движения без человека в кабине могут получить развитие в течение ближайших двух-трех лет, а первые сценарии перевозки пассажиров без водителя, вероятны в перспективе пяти-семи лет».

Внедрение регулярных пассажирских рейсов в автономном режиме, как считает эксперт, начнется с коротких и хорошо просматриваемых маршрутов. Только после обкатки на них можно будет расширять географию поездок. Причина проста: автобус – машина крупная, в плотном городском потоке ему приходится непросто, плюс нужно учитывать пешеходов и других водителей.

Отдельно Смирнов высказался о налоговой инициативе. Идею уменьшить НДС на услуги беспилотных перевозок до 10% он считает разумным шагом. По его мнению, это подтолкнет рынок к развитию и более активному масштабированию.

Кстати, у государства здесь есть и собственные ориентиры. «При этом государство рассчитывает, что к 2035 году доля беспилотных грузовиков может достигнуть порядка 19% грузооборота автомобильного транспорта, а их парк – почти 57 тыс. машин. Поэтому снижение налоговой нагрузки может стать дополнительным стимулом для компаний, которые уже инвестируют в это направление, и одновременно снизить барьеры для выхода на рынок новых игроков», – привел цифры Смирнов.

Но только налоговыми послаблениями дело не ограничится. Для полноценного запуска беспилотных перевозок нужны и другие вещи: более совершенные законы, подготовленная инфраструктура и в целом условия, позволяющие технологии расти.

О том, насколько уязвимы дроны, контролирующие нарушения ПДД, «За рулем» уже разбирался.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!