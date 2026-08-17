Попали на дороге в туман: как избежать ДТП

Автоэксперт Попов: в густом тумане нужно ехать со скоростью 20–30 км/ч

Попав в полосу тумана, первым делом стоит сбросить скорость и перестать совершать лишние маневры. Такой совет дал автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

По его словам, главная опасность тумана в том, что он обманывает зрение. «Первое, на что надо обратить внимание, это то, что при тумане происходит искажение восприятия расстояния. Это оптическая иллюзия, когда кажется, что предмет находится на большем удалении, чем есть на самом деле», – поделился он.

Соответственно, нужно сократить скорость и увеличить дистанцию, продолжил эксперт. На деле все упирается в то, что водитель видит объекты дальше, чем они расположены, и времени на реакцию остается меньше.

Скорость и дистанция при плохой видимости

Если туман совсем густой, то скорость должна быть «черепашья», то есть 20-30 км/ч. «И тут хотелось бы, чтобы и другие участники движения двигались с такой же скоростью», – отметил Попов.

Кстати, помимо снижения темпа нужно еще и следить за тем, чтобы дистанция до впереди идущей машины была больше обычной. Причем это напрямую связано с той самой иллюзией расстояния.

Что включать в тумане

Естественно, нужно включить противотуманные фары и фонарь, добавил эксперт. Некоторые водители включают аварийную световую сигнализацию. «Правилам это сильно не противоречит, потому что подпадает под категорию «предупредить об опасности на дороге», – пояснил он.

И работает этот способ очень хорошо, так как мигающий оранжевый воспринимается водителями лучше, чем статичный красный свет от габаритов сзади, обратил внимание специалист.

Про резкие движения

«Также в тумане не стоит делать никаких резких движений, перестроений. Нужно минимизировать свои маневры», – подытожил он.

О том, чем может обернуться оставленная после аварии записка с номером телефона, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!