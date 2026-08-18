Продажи новых легковых автомобилей снова снизились

Аналитик Целиков: авторынок России показал очередное снижение продаж

На минувшей, 33-й неделе года авторынок России показал очередное снижение продаж. Об этом в своем Telegram-канале 17 августа рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Объем реализации новых легковых автомобилей составил 25,3 тыс. штук, что на 5,7% меньше, чем неделей ранее, и на 1,2% ниже результата аналогичной недели прошлого года.

В сегменте коммерческого автотранспорта снижение оказалось более значительным. Продажи LCV сократились на 27,3%, до 1087 единиц, а реализация грузовых автомобилей — на 20,5%, до 786 единиц. «На минувшей неделе падение рынка комтранса по отношению к аналогичной неделе прошлого года составило почти 30%. Это антирекорд сезона», - отметил Целиков. По словам эксперта, при сохранении текущего тренда итоги продаж в августе будут ниже, чем в июне-июле.

На фоне очередного снижения рынка «За рулем» показал, у каких марок продажи за год выросли на 2500%.

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