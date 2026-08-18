УАЗ скоро выпустит самый дерзкий Патриот

УАЗ анонсировал самую дерзкую версию внедорожника Патриот за всю историю

Ульяновский автомобильный завод поделился свежими планами в своем Telegram-канале. Новая модификация внедорожника Патриот должна появиться на рынке уже этой осенью.

В пресс-службе компании грядущую новинку описали так: «Этой осенью на рынок выходит самый дерзкий "Патриот" за всю историю: новая линейка агрегатов, долгожданный дизель, полностью светодиодная оптика, компактный мультируль. И да, триумфальное возвращение версии "Экспедиция" для тех, кому мало простых дорог! Модель сохранила главное – свой несокрушимый характер».

По сути, ульяновский внедорожник наконец-то получит дизельный мотор, которого многие ждали годами. Плюс к этому обещают переработанную светотехнику и новое рулевое колесо. Причем возвращение комплектации «Экспедиция» выглядит отдельным подарком для тех, кто регулярно съезжает с асфальта.

Ранее «За рулем» рассказывал, что семейный японский автомобиль сейчас продается в России по цене Гранты.

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