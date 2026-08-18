Опрос: как часто автовладельцы снижают цену при продаже машины

Россияне рассказали, как часто снижают цену при продаже автомобиля

Автовладельцы рассказали, как часто снижают цену при продаже машины. Большинство (28%) водителей сказали, что через месяц, 18% - через две недели, 15% - через неделю и 12% опрошенных будут ждать несколько месяцев. Четверть автолюбителей ответили, что никогда не скинут цену. Об этом рассказали эксперты портала «Дром», который провели опрос россиян. Москвичи, жители Башкирии и Подмосковья чаще других готовы переписать ценник уже спустя неделю после публикации – таких 26%, 21% и 19% соответственно.

А вот в Крыму, Самарской и Челябинской областях выжидают примерно четырнадцать дней. Там доля терпеливых составила 28%, 26% и 25%. Любопытный расклад, если учитывать, насколько по-разному устроены локальные рынки.

Через месяц на уступки идут в основном в Татарстане, Якутии и Югре. В первых двух регионах таких оказалось по 37%, в третьем – 34%. На деле это означает, что продавцы неплохо чувствуют спрос и не паникуют раньше времени.

Несколько месяцев держат первоначальную стоимость в Бурятии (18%), Хабаровском крае (17%) и Забайкалье (16%). Кстати, именно Забайкалье попало и в другую категорию – тех, кто вообще не планирует торговаться.

Вообще не собираются снижать цену 37% опрошенных в Приамурье, а в Забайкалье и Хакасии – по 30%. По сути, для этих водителей объявление с изначальной цифрой становится принципиальной позицией.

Сами автовладельцы в комментариях делились опытом и разными уловками. Иркутский водитель советовал выставлять сумму с окончанием...999 рублей, а потом еще немного уступать, но только из заранее заложенного на торг запаса. «Лучше сразу стараться попасть в цену, чтобы авто долго не висело», – добавил он.

Омич с тридцатилетним стажем продаж уверен: при адекватной цене нужно просто дожидаться своего клиента. Если времени нет – дорога к перекупам. А дергать цену вверх-вниз, по его словам, значит «дразнить зевак без денег в кармане».

Некоторые участники опроса связывали скорость сделки с состоянием машины и желаемым сроком продажи. Один из комментаторов заявил, что покупает новые авто в топовых комплектациях, а через пять-семь лет они «отлетают максимально быстро при средней цене рынка».

Водитель из Владивостока описал иную тактику: «Раз в две недели на 5% снижал, пока не продал». Причем стартовую цену он поставил чуть выше середины рыночного диапазона.

Есть и те, кто считает саму затею с продажей заранее проигрышной. «Продажа авто, в которое вложился – это всегда в минус!» – написал один из респондентов. По его мнению, выгоднее доездить машину до серьезного ремонта, а затем разобрать на запчасти.

Опрос проводился на сайте «Дром» с 17 по 26 июня 2026 года. Всего в нем приняли участие почти десять тысяч человек.

Ранее «За рулем» рассказывал, что семейный японский автомобиль сейчас продается в России по цене Гранты.

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