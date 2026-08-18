Эта машина вернулась в тройку самых продаваемых моделей Лада

«Автостат»: с 10 по 16 августа в России было продано 804 новых Lada Iskra

804 новых Lada Iskra были проданы в России за неделю с 10 по 16 августа 2026 года. Эти данные приводит агентство « Автостат» со ссылкой на АО «ППК» (совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «Автостат»). Благодаря такому результату модель вновь попала в тройку самых популярных автомобилей в линейке Lada. Предыдущий раз она оказывалась там на тридцатой неделе – с 20 по 26 июля.

По всему российскому авторынку на минувшей неделе лидером осталась Lada Granta с 2388 проданными машинами. Следом за ней идут кроссоверы TENET T7 (1317 штук) и Haval Jolion (1 311 штук). Четвертую строчку занимает Lada Vesta с результатом 1216 единиц, а пятое место – TENET T4L, у которого 1088 продаж.

Lada Iskra с теми же 804 экземплярами заняла в общем списке шестое место. Она опередила Mazda CX-5 (696 штук) и внедорожник Lada Niva Travel (675 штук). За ними следуют Haval M6 (634 машины) и Belgee X50+ (583 машины), который завершает топ-10.

Вообще, за 33-ю неделю 2026 года в стране продали 25 323 новых легковых машины. Эта цифра на 5,7% ниже результата предыдущей недели и на 1,2% меньше, чем в тот же период 2025 года.

О том, как три компании поделили почти весь российский рынок новых легковых машин, «За рулем» рассказал ранее.

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