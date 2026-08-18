Три компании заняли почти весь рынок новых легковых машин в России

Холдинг «АГР» вышел на второе место по доле в российском автопроме

Картина российского автопрома сейчас выглядит довольно сжатой: три производителя вместе контролируют примерно 80% всего выпуска легковых машин. АВТОВАЗ удерживает первое место с долей 35,5%, у «АГР» – 24,4%, а на Haval, который входит в концерн GWM, приходится чуть меньше 20%. Остальной объем делят между собой все прочие заводы.

У «АГР» сборка ведется сразу на трех площадках – в Калуге, Шушарах и Сестрорецке. За текущий год с этих конвейеров сходили модели Tenet, Jeland, Esteo, Jaecoo и Omoda. В августе компания показала новый бренд Tenet Plus и параллельно запустила собственный инжиниринговый центр, который займется автомобильными исследованиями и разработками.

GWM, в свою очередь, представлен в России четырьмя марками, рассчитанными на разную аудиторию: Haval, Tank, Wey и Poer. Производство машин и двигателей налажено в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. Кстати, это первый полноценный завод GWM за пределами Китая. В 2026-м там начали строить мощности для выпуска трансмиссий, деталей шасси и элементов салона – такой шаг должен поднять уровень локализации до 60%.

О рекордном росте продаж нескольких автомарок в 2026 году «За рулем» уже рассказывал.

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