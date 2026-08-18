Какие таблетки нельзя пить перед поездкой за рулем

ГАИ перечислила запрещенные для водителей лекарства

Московская Госавтоинспекция решила напомнить автомобилистам, что не только алкоголь может сделать поездку опасной. Обычные препараты из домашней аптечки порой влияют на вождение ничуть не меньше. Ведомство опубликовало разъяснение в своем канале в «Максе».

«Лекарства могут влиять на внимание, скорость реакции, координацию движений, зрительное восприятие и способность принимать решения. Даже при правильном применении некоторые лекарства способны ухудшить навыки, необходимые для безопасного управления транспортом», – отметили в ГАИ.

По сути, речь идет о довольно широком перечне средств. Среди них оказались антидепрессанты и антигистаминные препараты, снотворные и седативные, а также транквилизаторы. Сильнодействующие обезболивающие тоже попали в список, как и отдельные противопростудные составы. Отдельно упомянуты лекарства от кашля и простуды, содержащие компоненты с седативным действием.

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