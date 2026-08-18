Рамный внедорожник с расходом 7,1 литра: новый Tank 500

GWM представила дизельный Tank 500 с 3-литровым двигателем

На австралийском рынке показали новый дизельный Tank 500. Речь о рамном внедорожнике с полным приводом и 3,0-литровым мотором. Отдача силового агрегата – 231 л.с., а расход топлива производитель заявляет на уровне 7,1 литра на 100 км.

Вообще, о планах сделать 3-литровый четырехцилиндровый дизель глава Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь рассказал еще в мае 2025-го. Он тогда отметил, что спрос на тяговитые моторы подобного класса сохраняется во многих странах. В итоге Tank 500 с этим агрегатом отправили на экспорт, и Австралия оказалась в числе первых рынков.

Цены на Tank 500 с дизелем в Австралии

Прием заявок на дизельную модификацию Тэнка открыли в прошлом месяце. К сегодняшнему дню, по данным GWM Australia, дилеры собрали свыше 1000 предварительных заказов. Полноценные продажи в стране должны стартовать в середине сентября 2026 года.

Мотор прошел больше шести месяцев интенсивных тестов. За адаптацию и испытания отвечал ведущий инженер GWM Роб Трубиани, который раньше трудился в Holden. Кстати, операционный директор GWM Australia Джон Кетт высказался на этот счет прямо: «Несмотря на то что многие китайские автопроизводители все больше ориентируются на электрификацию, в GWM уверены, что австралийские покупатели заслуживают разнообразия. Мы не собираемся отказываться от инвестиций в дизельные технологии, поскольку спрос на них все еще остается высоким».

Tank 500

Австралийским покупателям предложат две версии – Lux и Vanta. За базовую просят 65 990 долларов, что по текущему курсу примерно 3,95 млн рублей. Топовое исполнение оценили в 71 990 долларов, или около 4,3 млн рублей. До конца октября на новинку действует акция: можно взять либо скидку в 2000 долларов, либо топливную карту на ту же сумму – порядка 120 тыс. рублей.

По конструкции это по-прежнему рамный внедорожник с лестничной рамой. Длина, ширина и высота составляют 5078, 1934 и 1905 мм соответственно, а расстояние между осями – 2850 миллиметров. В версии Lux топливный бак рассчитан на 78 литров, тогда как у Vanta общий объем достигает 131 л за счет дополнительного резервуара на 53 литра. Тяговые возможности тоже серьезные: машина может тащить прицеп массой до 3,5 тонны, если тот оборудован тормозной системой.

Tank 500

Трехлитровый дизель выдает 231 л.с. и 620 Нм крутящего момента. Работает он в паре с классическим 9-ступенчатым автоматом, который GWM разработала сама. Привод, естественно, полный: есть понижающий ряд и блокировки всех трех дифференциалов. Заявленный производителем расход – 7,1 литра на 100 километров.

Оснащение дизельного Tank 500: комплектации Lux и Vanta

Каждая из комплектаций включает полный набор электронных ассистентов. Среди них адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, удержание в полосе, помощь при езде задним ходом, предупреждение о безопасном выходе и распознавание дорожных знаков.

Tank 500

Уже в базовой версии Lux по центру передней панели размещен тачскрин диагональю 14,6 дюйма с разрешением 2K (1920 на 1080). Мультимедийка функционирует под управлением новой Coffee OS и умеет подключать смартфоны по беспроводному протоколу – поддерживаются и Apple CarPlay, и Android Auto. Приборная панель тоже цифровая, ее диагональ 12,3 дюйма.

Начальное исполнение Lux оснащено 18-дюймовыми колесными дисками, светодиодной оптикой по кругу, кожаным салоном, люком в крыше, бесключевым доступом и кнопкой пуска двигателя. Передние кресла регулируются электроприводом, климат-контроль двухзонный, аудиосистема получила восемь динамиков, а для смартфона предусмотрена беспроводная зарядка. Компоновка салона – два ряда сидений на пять человек.

Tank 500

Топовая Vanta выделяется черной решеткой радиатора, черными 19-дюймовыми дисками и рейлингами на крыше. Внутри – три ряда сидений, обтянутых кожей Nappa. В списке оснащения также значатся электроприводные боковые подножки, проекционный дисплей, панорамная крыша с люком, электропривод пятой двери и аудиосистема с 12 динамиками. Руль и передние кресла получили подогрев, у передних сидений вдобавок есть память и массажер. Вентиляция работает на первых двух рядах.

На российском рынке Tank 500 представлен четырьмя комплектациями. Две из них гибридные – «Сити Премиум» и «Техно Премиум». Еще две оснащаются 3,0-литровым бензиновым мотором: «Премиум» развивает 299 л.с., а «Оникс» – 354 л.с.

Базовая стоимость моделей 2026 года – от 7 199 000 до 9 199 000 рублей. Если применить все доступные скидки, ценник может опуститься до диапазона 6 499 000 – 8 699 000 рублей.

Tank 500

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